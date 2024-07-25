İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam

İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yapılan yüzde 100 zamla, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 lira oldu.

Ekonomi 25.07.2024 11:22 Giriş: 25.07.2024 11:22

Güncelleme: 25.07.2024 11:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DepoPhotos