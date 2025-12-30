İstanbul'da deniz ulaşımına engel: Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkili olan fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehir Hatları ve İDO'ya ait bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında iptaller yaşandı.
Şehir Hatları ve İDO, seferlere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.
Eminönü-Rumeli Kavağı hat seferlerinin Beşiktaş ve Ortaköy iskeleleri ziyareti ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Üsküdar-Aşiyan Hattı seferleri ise Bebek-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Üsküdar-Bebek olarak planlanıyor.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
***
Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri
Beşiktaş-Adalar Hattı Seferleri
Bostancı-Adalar Ring Hattı
09.00 Adalar-Kadıköy-Kabataş Hattı Seferi
10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar Seferi
09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
***
09.45 Yenikapı-Yalova
09.45 Yalova-Yenikapı
12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma