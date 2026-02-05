İstanbul'da denizde bir cisim bulundu: İHA şüphesi değerlendiriliyor
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Karaburun açıklarında balıkçıların denizde insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin cisme ilişkin incelemesi devam ediyor.
İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu.
İHA'nın haberine göre; balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesi devam ediyor.
Ayrıntılar gelecek...