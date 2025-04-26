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İstanbul'da deprem endişesi: Yurttaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

İstanbul'da yaşanan depremin ardından çok sayıda yurttaş hala geceyi dışarıda geçirmeye devam ediyor.

Güncel
  • 26.04.2025 09:08
  • Giriş: 26.04.2025 09:08
  • Güncelleme: 26.04.2025 09:15
Kaynak: AA
İstanbul'da deprem endişesi: Yurttaşlar geceyi dışarıda geçiriyor
Fotoğraf: AA

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi de parklarda geçiriyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan vatandaşlar, dışarıda kalmaya devam ediyor.

Zeytinburnu'nda sahil yolu kenarındaki parklarda kalanlar, burada kurdukları çadırlarda konaklarken, bazıları araçlarında uyumayı tercih etti.

Vatandaşların ısınmak için ateş yaktığı, çocukların da parklarda oyun oynadığı gözlendi.

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