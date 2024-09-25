İstanbul'da dolandırıcılıktan yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da araç kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Y.A. ile R.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde araç kiralama yöntemiyle kandırdıkları vatandaşların paralarını aldıkları, banka hesaplarını kullandıran ve "hesapçı" diye tabir edilen kişilerin verdiği banka kartı ve mobil bankacılık bilgileriyle, mağdurlardan gelen paraları toplayıp aralarında paylaştıkları belirlendi.

Emniyetteki sorgusunda Y.A.'nın (35) 69 suçtan aranması ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası, R.S'nin (35) ise 90 suçtan aranması ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen Y.A. ile R.S. tutuklandı.