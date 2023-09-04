İstanbul'da düğün konvoyunda yolu kapatan 5 sürücü gözaltına alındı
Kaynak: AA
Ümraniye'de düğün konvoyunda drift atarak yolu trafiğe kapattıkları anlara sosyal medya hesaplarında paylaşan sürücülerden 5'i gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatarak drift yapan kişilerin bu anlara ait görüntüleri, "İstanbul'u yakmaya geldik" notuyla sosyal medyadan paylaşmaları üzerine çalışma başlattı.
Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 12 sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen sürücülerden 5'i gözaltına alınarak Çakmak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Olaya karıştığı tespit edilen ve adreslerinde bulunmayan 7 sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.