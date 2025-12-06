İstanbul'da durakta bayılan çocuk metrobüsün altında kaldı: Durumu ağır
İstanbul'da durakta bayılan çocuk metrobüsün altında kalarak yaralandı. Çocuğun durumunun ağır olduğu bildirilirken sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA-DHA
İstanbul Cevizlibağ'da metrobüs beklerken baygınlık geçiren 14 yaşındaki çocuk, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak ağır yaralandı.
Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda metrobüs bekleyen kız çocuğu, henüz belirlenemeyen nedenle baygınlık geçirdi.
Bu esnada durağa yanaşan metrobüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.