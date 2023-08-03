İstanbul'da düzenlenen "sahte parfüm" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "sahte parfüm" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Sultangazi'de sahte parfüm üretimi yapıldığı tespit edilen 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, birçok ünlü markaya ait 12 bin 295 dolu parfüm ile 269 bin 692 boş şişe, boş parfüm kutusu ve etiket ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.