İstanbul'da düzenlenen Silivri Cup sona erdi

Türkiye Futgolf Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Demir: - "Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleşme ihtimali var"

İSTANBUL (AA) - 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın dördüncü etabı olan Silivri Cup, sona erdi.

Türkiye Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen organizasyon, TGF-Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirildi. Turnuvada 100'den fazla sporcu mücadele etti.

Büyük çekişmeye sahne olan Silivri Cup'ta tüm kategoriler içinde en iyi skoru elde eden Göksel Aksu, şampiyon oldu. Aksu'nun ardından Evren Sürmen ikinci, Abdullah Arslan üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonluk sonrası AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Göksel Aksu, güzel bir turnuva düzenlendiğini belirterek, "Bu sahadaki ilk organizasyonumuzdu. Buradaki ilk şampiyonluğun bana nasip olması mutluluk verici. Bu sahada sol ayaklı sporcuların daha iyi puan alacağını düşünüyorduk. Ben de bir solak olarak çok iyi bir performans gösterdim." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu, bundan sonraki etapta Ankara'da mücadele edeceklerini belirterek, "Ankara'nın parkuru çok zor. Çok çalışmam lazım. Elimden geldiğince üst seviyelerde kalıp yıl sonunda Türkiye şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sporu yapmak için çok fazla fiziksel çabaya gerek olmadığını vurgulayan Aksu, "Bu sporda özellikle zihinsel olarak çalışmanız lazım. Ortalama seviyelere gelmek için fazla beklemenize gerek yok. Bu spor bizim insanımıza uygun. Çünkü ülkemizde futbolu seven çok kişi var. Ayrıca çok iyi bir insan kalitesine de sahibiz. Sosyal açıdan iyi zaman geçirip spor yapabiliyoruz. Bu yüzden herkesin derneğimize gelmesini öneriyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin bu sporda yeni olduğunu aktaran Aksu, "Milli takım olarak ülkemizi temsil ettik. Fransa ve İngiltere, bu oyunda çok başarılı. Bizim de iyi bir ekibimiz var. Ama yeni arkadaşları aramızda görmek istiyoruz. Amatör ve emekli futbolcuları da ekibimize dahil etmek isteriz. Takımımıza takviyeler arttığında çok daha iyi bir takım olabiliriz. Böylece Fransa ve İngiltere gibi takımların önüne geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futgolf Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Demir, rüzgar sebebiyle çok çekişmeli bir turnuva gerçekleştiğini belirterek, "Bu yılki 4. organizasyonumuzu gerçekleştirdik. İlk defa Silivri'de turnuva düzenledik. Sıradaki organizasyonu Ankara'da düzenleyeceğiz. Sonrasında Bodrum ve Antalya etapları ile şampiyonayı tamamlayacağız. İki ay önce Dünya Kupası'na katılmıştık. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleşme ihtimali var. Şampiyonada nasıl bir derece elde edeceğimizi hep beraber göreceğiz." diye konuştu