İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 zanlı yakalandı

İstanbul'da sokak satıcıları ile uyuşturucuyla ilgili suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce, başta Beykoz ve Kağıthane ilçeleri olmak üzere kent genelinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptığı belirlenen "torbacı-sokak satıcısı" 29 zanlı ile uyuşturucuyla ilgili suçlardan aranan 12 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli türlerde yaklaşık 1 kilo 150 gram uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi..