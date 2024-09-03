İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı: 1 yaralı
Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Yaralanan bir kişi kendi imkanıyla uçaktan çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı.
Alınan bilgiye göre, havaalanında pilotaj öğrencisinin kullandığı TC EST kuyruk tescilli eğitim uçağı indiği sırada iniş takımları (dikme) kırıldı.
Gövdesi üzerine iniş yapan uçak pistten çıkarken, öğrenci kendi imkanıyla uçaktan çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Uçağı kullanan öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Havaalanı ekipleri pistten çıkan uçakla ilgili çalışma başlattı.