İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul genelinde 12 Ocak Pazartesi günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Eğitime aranın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, engelli, hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personeller idari izinli sayılacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da eğitime 1 gün kar tatili arası... İyi tatiller çocuklar. ❄️☃️

İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;

Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirtilen tarihte idari izinli sayılacaktır."

THY 54 SEFERİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlanan 54 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" denildi. Üstün, yolcuların iptal edilen seferler hakkında THY'nin internet sitesi üzerinden bilgi alabileceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Daha önce İstanbul'da birkaç ilçede eğitime kar molası verilmişti. Günlerdir de Meteoroloji tarafından İstanbul'da pazartesi günü buzlanma ve kar uyarıları yapılıyordu. Uzmanlar, 12 Ocak Pazartesi sabahı İstanbul'un karla kaplanabileceğini bildirdi.