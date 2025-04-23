İstanbul'da eğitime 2 gün ara verildi

İstanbul'da eğitime iki gün ara verildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen çok şiddetli hissedilen depremin ardından perşembe ve cuma günü okulları tatil edildiğini duyurdu.

Tekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

İstanbul'daki üniversitelerde de yarın ve cuma günü eğitime ara verildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, tatil haberini şu ifadelerle duyurdu: "İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul’daki tüm yükseköğretim kurumlarımız Perşembe ve Cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."