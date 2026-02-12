İstanbul'da eğitimlerini tamamlayan 578 itfaiyeci mezun oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından verilen Temel İtfaiye Er Eğitimi'ni tamamlayan 578 itfaiyeci için mezuniyet töreni düzenlendi.

İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, yaklaşık 3,5 aylık eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 78'i kadın, 500'ü erkek yeni itfaiyeci için Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende itfaiyeci duası yapıldı.

İtfaiyecilerin çalışmalarını sergiledikleri törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, yeni mezun olan itfaiyecilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Aslan, İstanbul İtfaiyesinin nerede bir felaket yaşansa yardıma koştuğunu vurgulayarak, "Kahramanlarımız pek çok hayat kurtardı, nice insanın hayatına dokundu ve herkesin hayır duasını aldı. Yaz aylarında hepimizi derinden üzen orman yangınlarında ormanlarımızı korudular, depremlerde ise enkazdaki vatandaşlarımıza umut oldular." ifadelerini kullandı.

İstanbul İtfaiyesinin müdahale ettiği olaylara ilişkin bilgi veren Aslan, şunları aktardı:

"Kahramanlarımız, sadece 2025 yılında İstanbul'da 25 bin 729 yangın olmak üzere 159 sel, su baskını, 10 bin 390 güvenlik tedbirleri, 25 bin 699 can kurtarma ve 23 bin 937 diğer itfaiye çıkışları dahil olmak üzere toplam 85 bin 904 olaya müdahale etti. 2019-2025 yılları arasında kahramanlarımız, toplam 536 bin 246 olaya koştu."

İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığının Temel İtfaiye Er Eğitimi, 6 Ekim 2025 - 23 Ocak 2026 tarihleri arasında, yönetmeliğe uygun şekilde 560 saatlik program olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 3,5 ay süren eğitime 578 aday katıldı. Adaylara yangınla mücadele, arama kurtarma, trafik kazaları, tehlikeli maddeler ve orman yangınları gibi birçok başlıkta teorik ve uygulamalı eğitim verildi.