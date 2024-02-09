İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor. Sivas, 754 bin 327 kişi ile ilk sırada yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul’da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor.

Bunlardan sadece 2 milyon 152 bin 878 kişi İstanbul nüfusuna kayıtlı.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor.

Listenin ilk sırasında 754 bin 327 ile Sivas yer alırken, Kastamonu 544 bin 60 ile ikinci sırada yer alıyor.

1- SİVAS

754 bin 327

2 - KASTAMONU

544 bin 60

3 - ORDU

515 bin 544 kişi

4- GİRESUN

482 bin 530 kişi

5- TOKAT

478 bin 587 kişi

6- ERZURUM

450 bin 286 kişi

7- MALATYA

419 bin 224 kişi

8 - SAMSUN

415 bin 022 kişi

9- TRABZON

411 bin 065 kişi

10- SİNOP

365 bin 925 kişi