İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor. Sivas, 754 bin 327 kişi ile ilk sırada yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul’da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor.
Bunlardan sadece 2 milyon 152 bin 878 kişi İstanbul nüfusuna kayıtlı.
NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor.
Listenin ilk sırasında 754 bin 327 ile Sivas yer alırken, Kastamonu 544 bin 60 ile ikinci sırada yer alıyor.
1- SİVAS
754 bin 327
2 - KASTAMONU
544 bin 60
3 - ORDU
515 bin 544 kişi
4- GİRESUN
482 bin 530 kişi
5- TOKAT
478 bin 587 kişi
6- ERZURUM
450 bin 286 kişi
7- MALATYA
419 bin 224 kişi
8 - SAMSUN
415 bin 022 kişi
9- TRABZON
411 bin 065 kişi
10- SİNOP
365 bin 925 kişi