İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu.

Listenin ilk sırasında 759 bin 363 kişiyle Sivas yer alıyor. Sivas'ın nüfusu 630 bin 356'yla İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısından az.

İstanbul'da 546 bin 718 Kastamonulu yaşarken, Kastamonu’nun nüfusu 379 bin 019’da kalıyor.

Peki, İstanbul'da en çok nereli var?

1- Sivas: 759.363

2- Kastamonu: 546.718

3- Ordu: 519.889

4- Giresun: 485.500

5- Tokat: 475.471

6- Erzurum: 456.192

7- Malatya: 422.078

8- Samsun: 415.372

9- Trabzon: 413.924

10- Sinop: 366.728

11- Kars: 309.231

12- Rize: 307.049

13- Erzincan: 301.667

14- Van: 274.682

15- Mardin: 267.308

16- Siirt: 263.512

17- Ardahan: 260.318

18- Bitlis: 248.962

19- Diyarbakır: 238.539

20- Ağrı: 234.159

21- Adıyaman: 218.396

22- Muş: 191.571

23- Çorum: 176.744

24- Amasya: 175.062

25- Çankırı: 164.726

26- Şanlıurfa: 164.375

27- Kayseri: 164.164

28- Konya: 164.077

29- Elazığ: 153.815

30- Yozgat: 151.379