İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
TÜİK’in yayınlamış olduğu son nüfus verilerine göre İstanbul’da 15 milyon 701 bin 602 kişi ikamet ediyor. Bunlardan sadece 2 milyon 139 bin 544 kişi İstanbul nüfusuna kayıtlı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu.
Listenin ilk sırasında 759 bin 363 kişiyle Sivas yer alıyor. Sivas'ın nüfusu 630 bin 356'yla İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısından az.
İstanbul'da 546 bin 718 Kastamonulu yaşarken, Kastamonu’nun nüfusu 379 bin 019’da kalıyor.
Peki, İstanbul'da en çok nereli var?
1- Sivas: 759.363
2- Kastamonu: 546.718
3- Ordu: 519.889
4- Giresun: 485.500
5- Tokat: 475.471
6- Erzurum: 456.192
7- Malatya: 422.078
8- Samsun: 415.372
9- Trabzon: 413.924
10- Sinop: 366.728
11- Kars: 309.231
12- Rize: 307.049
13- Erzincan: 301.667
14- Van: 274.682
15- Mardin: 267.308
16- Siirt: 263.512
17- Ardahan: 260.318
18- Bitlis: 248.962
19- Diyarbakır: 238.539
20- Ağrı: 234.159
21- Adıyaman: 218.396
22- Muş: 191.571
23- Çorum: 176.744
24- Amasya: 175.062
25- Çankırı: 164.726
26- Şanlıurfa: 164.375
27- Kayseri: 164.164
28- Konya: 164.077
29- Elazığ: 153.815
30- Yozgat: 151.379