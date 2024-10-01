İstanbul'da enflasyon eylülde arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.90, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4.67 arttı.

Önceki yılın eylül ayına göre değişim oranlarını gösteren İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 59.18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 47.89 olarak gerçekleşti.