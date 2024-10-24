İstanbul'da Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Hangi mesajlar verildi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, TUSAŞ'a yönelik saldırı ve devam eden operasyonlarda atılacak adımlar ele alındı.

Atatürk Havalimanı'ndaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Toplantıda, "TUSAŞ'a yönelik saldırı ile ilgili son gelişmeler, terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar" ayrıntılı ele alındı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, toplantıda "terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınırların ötesinde bir 'teröristan' kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği" ifade edildi.

5 YURTTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

TUSAŞ'a düzenlenen silahlı saldırıda kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan yaşamını yitirdi. 22 kişi ise yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada saldırganların Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.