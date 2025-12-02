İstanbul'da etkili olan sis havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan sis havadan görüntülendi.

Kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alınırken Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutlarının altında kaldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Boğazı başta olmak üzere bazı ilçelerde yoğun görülen sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutlarının altında kaldı.

Fotoğraf: DHA

Boğazda oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.