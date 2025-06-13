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İstanbul'da ev baskınları: Gazeteciler gözaltında

MLSA, gazeteciler Pelek, Cırık ve Baştürk'ün Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul'da gözaltına alınan 3 isim, sağlık kontrolünün ardından da Artvin’e sevk edilecek. Öte yandan Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe'nin de ilerleyen saatlerde gözaltına alınmasıyla bu soruşturma kapsamındaki gözaltı sayısı 4'e ulaştı.

Güncel
  • 13.06.2025 08:50
  • Giriş: 13.06.2025 08:50
  • Güncelleme: 13.06.2025 09:38
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da ev baskınları: Gazeteciler gözaltında

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazeteciler Semra Pelek, Ozan Cırık, Melisa Efe ve Dicle Baştürk’ün bu sabah İstanbul’daki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan isimlerin Maslak’ta bulunan jandarma komutanlığına götürüldüğü, sağlık kontrolünün ardından da Artvin’e sevk edileceği öğrenildi.

MLSA'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteciler Semra Pelek, Dicle Baştürk ve Sendika.Org çalışanı Ozan Cırık, Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi henüz bilinmezken, üç ismin de otobüsle Artvin’e sevk edileceği öğrenildi. MLSA Hukuk Birimi, Maslak Jandarma Karakolu’nda süreci takip ediyor."

Hakkında gözaltı kararı olan ve Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe de ilerleyen saatlerde gözaltına alındı.

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