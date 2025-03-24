İstanbul'da ev baskınları: Gözaltılar var

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, bu sabah saatlerinde İstanbul'da çok sayıda kişinin evine polis tarafından baskın düzenlendi.

Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu olan 2911 sayılı kanuna aykırı hareket edildiği" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

SOL PARTİ MYK ÜYESİ DEMİRDÖĞEN GÖZALTINDA

SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTINDAYIM — Deniz Demirdöğen (@DenizDemirdogen) March 24, 2025

Ayrıntılar gelecek...