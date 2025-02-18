İstanbul'da ev baskınları: Muhalif, sanatçı ve gazeteciler gözaltında!

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstannul Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 kişiye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ve bazı parti üyeleri gözaltına alındı.

Emek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı. Bu hukuksuz operasyonu kabul etmiyoruz! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı.



Bu hukuksuz operasyonu kabul etmiyoruz! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! — Emek Partisi İstanbul (@emepistanbul) February 18, 2025

Evrensel gazetesi, parti üyelerinin sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alındığını yazdı.

EMEP'in yanı sıra DEM Parti, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) ve Halkların Demokratik Kongresi'nden de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

SYKP'den yapılan açıklamada, "DEM Parti MYK üyesi yoldaşımız Mehmet Saltoğlu, SYKP PM üyesi yoldaşlarımız Halit Elçi ve Ahmet Saymadi sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alındı. İktidarın sosyalistlere, yurtseverlere, devrimcilere dönük bu tür saldırılarına diz çökmeyeceğiz. Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" denildi.

EMEP GENEL BAŞKANI ASLAN: TESLİM OLMAYACAĞIZ

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, gözaltıların ardından çok sayıda partili ismin gözaltına alındığını vurgulayarak "Bu hukukusuz ve keyfi tutumu kınıyoruz. Türkiye'yi adeta açık cezaevine dönüştürmek isteyen, tek adam iktidarı hedeflerine varamayacaktır" dedi.

Aslan şu mesajı paylaştı:

"Bir gece yarısı operasyonu ile İstanbul İl Başkanımız, Güngören ilçe başkanımız, yönetici ve üyelerimizin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu hukukusuz ve keyfi tutumu kınıyoruz. Türkiye'yi adeta açık cezaevine dönüştürmek isteyen, tek adam iktidarı hedeflerine varamayacaktır. Faşizan uygulamalarla hak alma mücadelesine, sendikal haklara saldıran, sendika başkanlarını tutuklayan, seçilmiş belediye başkanını görevden alıp kayyım atayan bu anlayışa teslim olmayacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

∗∗∗

GAZETECİ YILDIZ TAR VE ERCÜMENT AKDENİZ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar'ın da bulunduğu kaydedildi.

MLSA sosyal medyada açıklama yaparak gazeteci Tar'ın İstanbul merkezli operasyon kapsamında Ankara’da gözaltına alındığını ve İstanbul'a götürüleceğini yazdı.

Gazeteci Yıldız Tar gözaltına alındı



İstanbul merkezli operasyon kapsamında Ankara’da gözaltına alınan gazeteci Yıldız Tar’ın Ankara TEM’e götürüldüğü öğrenildi.



Tar’ın İstanbul’a getirilmesi bekleniyor. pic.twitter.com/ErUZqDpvMt — MLSA (@mlsaturkey) February 18, 2025

YEŞİL SOL PARTİ MYK ÜYESİ SÖNMEZ DE ALINDI

Yeşil Sol Parti de sosyal medyadan yaptığı açıklamada MYK üyesi Naci Sönmez'in gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamada, "Sivil demokratik siyasete yeni bir saldırı! MYK üyemiz Naci Sönmez, bu sabah evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. İktidar, siyasetin demokratik refleksini tamamen yok etmek, hukuk dışı yöntemlerle sivil demokratik siyaseti devre dışı bırakmak istiyor. Bu darbeci zihniyeti kınıyor, hukuksuz şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz" denildi.

Sivil demokratik siyasete yeni bir saldırı!



MYK üyemiz Naci Sönmez, bu sabah evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.



İktidar, siyasetin demokratik refleksini tamamen yok etmek, hukuk dışı yöntemlerle sivil demokratik siyaseti devre dışı bırakmak istiyor.



Bu daebeci… pic.twitter.com/CIFfHAEzev — Yeşil Sol Parti (@YesillerSol) February 18, 2025

SANATÇI PINAR AYDINLAR DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Sanatçı Pınar Aydınlar da sabah saatlerinde evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Aydınlar'ın TEM Şube ekiplerince gözaltına alındığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Munzur Çevre Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derneğimizin üyesi değerli dostumuz, arkadaşımız sanatçı @PAydinlar bu sabah saat 05:30 sularında evine yapılan baskınla gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.