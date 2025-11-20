İstanbul'da evde baygın bulunan 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
İstanbul Esenyurt’ta akşam saatlerinde evinde baygın halde bulunan 12 yaşındaki E.Y, hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
İstanbul Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan A.Y, akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu E.Y'yi evde baygın halde buldu.
A.Y'nin yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan E.Y. hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.