İstanbul'da evden hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan 3 kadın tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ekipleri, 30 Temmuz'da Çırpıcı Mahallesi'nde M.C.A'nın evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi akaryakıt istasyonunda durdurdukları taksiyle kaçmak isterken yakaladı.

Zanlıların üst aramasında M.C.A'ya ait olduğu belirlenen 7 çeyrek altın, yarım altın, gram altın, çocuk künyesi, altın kolye, 50 avro ele geçirildi. Şüphelilerin çantasında ayrıca, 2 bin 150 lira, "maymuncuk" olarak tabir edilen ve kapı açmada kullanılan anahtar ile İngiliz anahtarı ve tel bulundu.

Zanlılardan D.A'nın (19) çeşitli suçlardan 101 kaydı, 2 aranması, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Ç.A'nın (36) 43, S.A'nın ise 20 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların hırsızlık sonrası kaçmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince yakalanmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.