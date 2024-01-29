İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Esenyurt ve Bakırköy'de girdikleri 3 evden 1 milyon 98 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan biri çocuk 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri,Esenyurt ve Bakırköy'deki 3 evde farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlıkların ardından çalışma başlattı.

Zanlıların ilk olarak Bakırköy Cevizlik Mahallesi'ndeki bir eve girerek 640 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kaçtıkları belirlendi.

Daha sonra Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki iki ayrı adrese daha giren şüphelilerin bu evlerden de 458 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek kimlikleri belirlenen zanlılar A.Ç. (26) ve S.Ç. (14) polis ekiplerince Başakşehir'de gözaltına alındı.

Haklarında benzer suçlardan kayıt bulunduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, zanlıların hırsızlık için geldikleri adreslerde binaya girmeleri ve asansöre binmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.