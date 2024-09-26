İstanbul'da evli olduğu kadını boğarak öldüren erkeğe müebbet hapis
İstanbul'da evli olduğu kadını boğarak öldüren Sebahattin Can'a, cezada takdiri indirim uygulanarak müebbet hapis cezası aldı.
Esenyurt'ta evli olduğu kadının boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan erkek Sebahattin Can, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sebahattin Can ile tarafların avukatları katıldı. Maktule Melike Can'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.
Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Can, pişman olduğunu söyledi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Heyet, sanığın duruşmadaki tutumunu, cinayeti işledikten sonra sergilediği davranışlarının pişmanlığa dönük olduğunu, sanık hakkında verilen cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı müebbet hapse çevirdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ve mütalaada, 27 Eylül 2021'de Esenyurt'taki evlerinde evli olduğu kadını öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.