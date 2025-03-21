İstanbul'da eylem yasağı devam ediyor: Bugün hangi metro durakları ve yollar kapalı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Valiliği 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladı. Bazı cadde ve sokaklara girişler yasaklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, Vatan Caddesi'ne çıkan pek çok sokakta polis kontrol noktaları kuruldu. Taksim Meydanı da barikatlarla çevrildi. Meydana girmek isteyenler arka yollara yönlendiriliyor.

BAZI METRO DURAKLARI KAPATILDI



Sadece yaya ve araç trafiği değil, bazı metro seferleri de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.



Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim istasyonu, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı Kirazlı metro hattında da Emniyet-Fatih istasyonu kullanıma kapatıldı.

Metrolar, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürmeye devam edecek.

SARAÇHANEDE POLİS YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

NTV'nin aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının çevresi ve önemli kavşaklarda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen yurttaşlar, sınırlı sayıda aracın geçişine izin verilen yollar ve güvenlik noktaları arasında toplanmaya çalıştı.

Kapatılan yollar arasında Turgut Özal Bulvarı, Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Fevzi Paşa Caddesi bulunuyor. Yayalar ve araçlar için alternatif güzergahlar belirlendi.











