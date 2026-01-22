İstanbul'da eylemde gözaltına alınan Fransız gazeteci serbest bırakıldı

DEM Parti’nin İstanbul Sancaktepe’de Suriye'deki Kürtlere yönelik saldırıları protesto etmek için 19 Ocak'ta düzenlenen eylemi takip ederken gözaltına alınan Fransız gazeteci Raphaël Boukandoura serbest bırakıldı.

Gözaltı sürecini takip eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Ouest France ve Courrier International gibi Fransız yayın organları için görev yapan gazetecinin dün akşam (21 Ocak Çarşamba günü) serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazeteci Boukandoura, Arnavutköy Sınır Dışı Etme Merkezi'nde tutuluyordu ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyaydı.

MLSA, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fransız gazeteci Raphaël Boukandoura, 19 Ocak’ta İstanbul Sancaktepe’de bir basın açıklamasını takip ettiği sırada gözaltına alındıktan sonra Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altında tutuluyordu. MLSA Hukuk Birimi’nin idari gözetim ve sınır dışı kararına karşı yaptığı itirazların ardından Boukandoura serbest bırakıldı" dedi.

📌 MLSA’nın itirazı sonrası gazeteci Raphaël Boukandoura serbest bırakıldı



Fransız gazeteci Raphaël Boukandoura, 19 Ocak’ta İstanbul Sancaktepe’de bir basın açıklamasını takip ettiği sırada gözaltına alındıktan sonra Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altında… pic.twitter.com/tFwTeba7fd — MLSA (@mlsaturkey) January 21, 2026

"HİÇ GÖZALTINA ALINMAMALIYDI"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Euronews'e verdiği demeçte, “Boukandoura’nın sınır dışı edilme tehdidi altındayken serbest bırakılmasından büyük bir rahatlama" duyduklarını söyledi. Önderoğlu “Yalnızca işini yapan bir gazeteci, en başta hiç gözaltına alınmamalıydı" dedi.