İstanbul'da "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisi devam ediyor

Megakentte hafta sonu da etkisini sürdüren "eyyam-ı bahur" sıcaklarından bunalan İstanbullular, denizde veya gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

İstanbul, güney ve batı bölgelerden ülkeye giren ve bir hafta sürecek olan sıcak hava dalgasından etkilenmeye devam ediyor.

Meteorolojinin kentteki bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranında artış görülürken sıcaklık kent sakinlerinin bunaltıcı bir gün yaşamalarına neden oluyor.

Kartal sahilinde sıcaktan bunalan çocuklar, sis parkında serinlemeye çalıştı.

Sıcak hava nedeniyle denize girmek isteyen vatandaşlar Beylikdüzü ve Büyükçekmece sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Sıcak havadan etkilenen çok sayıda vatandaş da serinlemek için Sarıyer'deki Emirgan ve Tarabya sahillerini tercih etti. Vatandaşların getirdikleri şemsiyelerin gölgesinde dinlendikleri görüldü.