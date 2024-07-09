İstanbul'da film gibi olay: İngiliz kadın 1 günde 14 milyon liralık vurgun yaptı

İstanbul'da M.G., isimli bir emlakçı, İngiliz Florentina G., tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Florentina G.'nin erkek arkadaşı Münih uçağına binmek üzereyken yakalanırken, kadının Paris uçağına binip kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan Florentina G.'yi arıyor.

İstanbul Levent'te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı, İngiltere'den gelen çift tarafından 14 milyon lira dolandırıldı.

Emlakçının şikayeti üzerine polis, şüphelilerden birini Münih uçağında yurtdışına kaçmak üzereyken üstünde 15 bin Euro ile yakaladı. Olayın organizatörü olduğu öne sürülen kadının ise aynı gün farklı uçakla Paris'e gittiği tespit edildi. Polis şimdi Florentina G. isimli kadını ve Türkiye'deki işbirlikçilerini arıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'de bir emlak ofisinde 3 Temmuz günü meydana gelen olayda, iddiaya göre emlakçı M.G.'ye lüks bir daireyi 3.2 milyon Euro üzerinden ilana koydu. Emlakçıyı birkaç gün sonra arayan İngiltere vatandaşı kadın Florentina G. evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi. Emlakçıya ise "evin satış bedelini 4 milyon Euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim aradaki 800 bin Euroyu da yarı yarıya komisyon olarak paylaşırız" teklifinde bulundu.

M.G. bu teklifi kabul edince Florentina G., emlakçıya "Ben satışı ayarlarım sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla gelip göreyim" dedi. Anlaşmanın sağlandığı gün 3 Temmuz sabahı Londra uçağıyla gelen Florentina G.'nin aynı uçakta iş ortağı olan sevgilisi de vardı. Ancak uçaktan çıkar çıkmaz, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi yaptılar, ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar.

EURO ALIP RİYAL BIRAKTI

Havalimanından ayrılan Florentina G. Kağıthane'deki emlak ofisine geldi. M.G.'nin 400 bin Euro'yu koyduğu zarfı alan İngiliz kadın, zarfı biraz inceleyip çantasına attı. Emlakçı duruma itiraz ederek, "Komisyonu satış bitince alacaksın paran burada hazır" dedi. Bunun üzerine kadın hiç itiraz etmedi, çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı.

14 MİLYON LİRA YERİNE 5 BİN LİRA KOYDU

Bir süre sonra İngiliz kadının verdiği zarfın farklı olduğunu düşünen emlakçı durumdan şüphelendi. Zarfı açıp baktığında Euro yerine İran riyalleri olduğunu gördü.



Emlakçının ihbarı üzerine Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gıanı Nıcosur S. isimli şüpheliyi Münih uçağında yakaladı. Paraların bir kısmı da zanlının üzerinde bulundu. İngiliz kadının ise Paris uçağına binip ülkeyi terk ettiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan İngiltere vatandaşı ve Romanya pasaportlu Gıanı Nıcusor; Florentina'yı daha önceden tanımadığını, tek seferlik ilişki yaşadığını iddia etti. Nıcusor; üzerinde bulunan paraların da kendi parası olduğunu öne sürdü.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçan Florentina G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.