İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA
İstanbul'da fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, etkili olan şiddetli rüzgar sahil kesimlerinde hasara yol açtı.
Meteorolojinin fırtına uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve etkisi azalarak devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Beykoz ve Üsküdar ilçelerindeki bazı noktalarda ağaç devrilmeleri meydana geldi.
Üsküdar Ünalan Dikey Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
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