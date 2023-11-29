İstanbul'da fırtına: Zeytinburnu açıklarında karaya oturan tankerin mürettebatı kurtarıldı

İstanbul'da etkili olan fırtına ile birlikte Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir tanker karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, tankerdeki 11 mürettebatı kurtardı.

İstanbul’da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. Zeytinburnu açıklarında saat 01.00 sıralarında ‘Kadriye Ana’ isimli yakıt tankeri dalgaların da etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu.

Tankerin kaptanı bu gelişme üzerine yardım çağrısında bulundu.

İhbarla birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler ile polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, tankerdeki mürettebatı ve karaya oturan tankeri kurtarmak için çalışma başlattı.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Tankerde bulunan mürettebatı kurtarmak için bir süre hazırlık yapıldı. Bu sırada Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma botları önlem aldı.

İtfaiye ekipleri tankerden atılan halat yardımıyla gemideki mürettebatı tek tek tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tankerde bulunan 11 mürettebat kurtarıldı. Tankerin ise sabah saatlerinde hava şartlarının uygun olması halinde kurtarılacağı öğrenildi. Tankerden kurtarılan mürettebat Kıyı Emniyetine bağlı ekipleri tarafından götürüldü.