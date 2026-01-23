İstanbul'da Gece Metro Son Saat Kaç? Hafta Sonu Metrolar Saat Kaça Kadar Çalışıyor? (2026 Güncel)

İstanbul’da gece metrosu uygulaması, milyonlarca yolcunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle “İstanbul’da metro gece kaça kadar çalışıyor?”, “Hafta sonu metrolar açık mı?” ve “Gece metro hatları hangileri?” sorularına yanıt arayan yolcular için önemli detaylar netleşti. Metro İstanbul tarafından işletilen yedi hatta, hafta sonlarına özel kesintisiz metro işletmesi yapılıyor ve şehirde 66 saat boyunca aralıksız ulaşım sağlanıyor.

GECE METROSU NEDİR?

Gece Metrosu, cuma gününü cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde uygulanan kesintisiz metro işletmesidir. Bu kapsamda cuma sabahı saat 06.00’da başlayan seferler, pazar günü saat 00.00’a kadar aralıksız devam eder. Böylece İstanbul’da hafta sonunda toplam 66 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunulur.

GECE METROSU SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Başlangıç: Cuma sabahı 06.00

Cuma sabahı 06.00 Bitiş: Pazar 00.00

Pazar 00.00 Kapsam: Cuma’yı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler

Hafta içi günlerinde ise İstanbul’da metro seferleri saat 06.00’da başlar ve 00.00’da sona erer.

GECE METROSUNDA ÇALIŞAN HATLAR

Gece metrosu kapsamında kesintisiz ulaşım sağlayan hatlar şunlardır:

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı – Kirazlı

M2 Yenikapı – Hacıosman (Sanayi Mahallesi – Seyrantepe arası çalışmaz)

M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar – Samandıra

M6 Levent – Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü

M7 Yıldız – Mahmutbey

M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 hatlarında gece metrosu 30 Ağustos 2019’da, M7 hattında ise 28 Ekim 2020 itibarıyla başlamıştır.

SPOR KARŞILAŞMALARI VE ÖZEL ETKİNLİK GÜNLERİNDE GECE METROSU

Gece metrosu günlerine denk gelen spor karşılaşmaları ve özel etkinliklerde, gece metrosu yapılan hatlarda 00.00 itibarıyla doğrudan gece işletmesine geçilir ve sefer sıklığı değiştirilmez.

Bu hatlar dışında kalanlar ise yalnızca “uzatma seferi” yapar. Uzatma seferi yapılacak hatlardan bazıları:

M3 Bakırköy – Kayaşehir

M8 Bostancı – Parseller

M9 Ataköy – Olimpiyat

T1 Kabataş – Bağcılar Tramvay

T3 Kadıköy – Moda Tramvay

T4 Topkapı – Mescid-i Selam

T5 Eminönü – Alibeyköy

F1 Taksim – Kabataş Füniküler

F4 Boğaziçi Ü. – Hisarüstü Füniküler

GECE METROSU ÜCRETLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

30 Ağustos 2019 itibarıyla başlayan gece metro uygulamasında çift geçiş ücreti alınmaktadır. Saat 00.30 itibarıyla turnikelerden kart okutulduğunda, kartın ait olduğu tarife üzerinden çift ücret tahsil edilir. Sabah saat 05.30’da gece tarifesi sona erer ve sistem normal ücretlendirmeye döner.

GECE METROSU VE ENTEGRASYON

Gece metro hatları, İETT’nin gece otobüsleri ve metrobüs hatlarıyla entegrasyon halindedir. Bu sayede gece yolculuk yapmak isteyenler, İstanbul’un birçok noktasına kesintisiz toplu ulaşım imkânı bulur.

BAKIM ÇALIŞMALARINDA DÜZENLEME

Gece metrosunun işletilmesi sebebiyle hafta sonu yapılan bakım çalışmalarının bir bölümü hafta içine alınmış, diğer hatlarda ise bakım süreçleri hafta sonuna kaydırılmıştır. Böylece hem kesintisiz ulaşım sağlanmakta hem de bakım süreçleri aksamadan devam etmektedir.

İstanbul’da gece metro var mı?

Evet. Cuma’yı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 7 metro hattında gece metrosu hizmeti verilmektedir.

Gece metrosu saat kaça kadar çalışıyor?

Gece metrosu kapsamında cuma 06.00’da başlayan seferler pazar 00.00’a kadar kesintisiz devam eder.

Hafta içi metro saatleri nedir?

Hafta içi günlerinde metro seferleri saat 06.00’da başlar ve 00.00’da sona erer.

Gece metrosu ücretlendirmesi nasıl?

Gece metrosunda 00.30 itibarıyla turnikelerden geçişte çift ücret uygulanır.

İstanbul gece metrosu uygulaması, özellikle hafta sonları şehir içi ulaşımı daha konforlu ve erişilebilir hale getiriyor. Farklı metro hatlarında sağlanan kesintisiz seferler sayesinde vatandaşlar, gece saatlerinde de güvenli ve hızlı ulaşım imkanına sahip oluyor. Planlanan zamanlarda yapılan seferler ve çift ücret tarifesiyle yürütülen uygulama, İstanbul’da toplu ulaşımın önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda.