İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Dersim, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya’nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

PUS VE SİS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.