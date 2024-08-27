İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu.

Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer'de sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu, D-100 karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler yavaş ilerledi.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentin turistik yerlerinden Sultanahmet'te de sağanaktan korunmaya çalışan bazı turistler meydandaki ağaçlar ile seyyar mısır satıcılarının tentelerinin altına sığındı, kimileri ise yağmur altında fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları da tramvay durakları ve binaların altlarındaki kapalı alanlara sığındı.

Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

METEOROLOJİ'NİN AÇIKLAMASI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre bugün 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuluyor.