İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, yurttaşları zor durumda bıraktı.

Yurttaşlar ​​​​​​​kuvvetli yağışa hazırlıksız yakalanırken, yağmurdan korunmaya çalıştı.

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden dün yapılan açıklamaya göre, bugün sabah 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.