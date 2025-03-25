İstanbul'da gözaltına alınan çok sayıda yurttaş için tutuklama kararı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyona tepki olarak 19 Mart günü başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında gazeteciler, üniversite öğrencileri ve siyasi parti temsilcilerinin de olduğu 206 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Sulh ceza hakimlikleri kararları açıklıyor.

Saat 17.10 itibariyle, SOL Parti üyeleri Yağmur Gündoğan, Utku Özay, Ufuk Demirbilek ve Fatih Atlay, Emek Gençliği MYK Üyesi Selinay Uzuntel, gazeteciler AFP muhabiri Yasin Akgül, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam ve Bülent Kılıç'ın aralarında bulunduğu 64 kişi tutuklandı.

7 yurttaş için ise ev hapsi kararı verildi.

Hakimliklerdeki sorgular devam ediyor.

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İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra hakimlikçe tutuklanan yurttaşlar, kararı sloganlarla protesto etti: "Baskılar bizi yıldıramaz"https://t.co/GBeCrXwYKC pic.twitter.com/Q01lMsvkLp — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025

BİR ANDA KARAR DEĞİŞTİ

Dünkü ev baskınlarında gazeteciler Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Foto muhabiri Murat Kocabaş ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı dahil 73 yurttaş gözaltına alınmıştı.

Ev baskınlarında 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında SOL Parti ve TKP üyeleri de bulunuyordu.

Sabah saatlerinde dün gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nden “adli kontrolle serbest kalacağı” öğrenilmişti.

Fakat BirGün’e konuşan avukatlar, kendilerine bildirilen kararın değiştiğini ve dünkü baskınlarda gözaltına alınan 73 kişinin tutuklama talebiyle sevk edildiklerini söyledi.

Adliyede haber takibi yapan Fatoş Erdoğan, “Serbest bırakılmak için asansörle yukarı çıkarılan NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, savcının karar değiştirmesi üzerine asansörle nezarete geri götürüldü” şeklinde paylaşım yaptı.

Daha önce gözaltına alınanlarla birlikte toplamda 206 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.