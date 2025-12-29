İstanbul'da gözaltına alınan IŞİD şüphelisi tutuklandı

İstanbul'da, yeni yıl yaklaşırken IŞİD’in olası eylem planlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD’in, yaklaşan yeni yıl kutlama ve etkinliklerinde başta farklı inanç topluluklarından kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'in, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta farklı inanç topluluklarından kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlarına yönelik yürütülen çalışmalarda bir zanlı belirlenmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Ataşehir'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adresteki aramalarda, tabanca, şarjör, 25 fişek, tabanca kılıfı, 13 bıçak ve çakı, teleskopik jop, üzerinde Arapça yazı bulunan komando beresi, akımölçer, 5 cep telefonu, SIM kart, dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan 33 örgütsel içerikli kitap ele geçirilmişti.