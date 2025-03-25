İstanbul'da gözaltına alınan yurttaşlar için tutuklama kararı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyondan sonra başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında gazetecilerin de olduğu 206 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği kararları açıklıyor. İlk kararlara göre, iki SOL Parti üyesi ve AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül'ün de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı…

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DÜN 73 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dünkü ev baskınlarında gazeteciler Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Foto muhabiri Murat Kocabaş ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı dahil 73 yurttaş gözaltına alınmıştı.

Ev baskınlarında 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında SOL Parti ve TKP üyeleri de bulunuyordu.

Sabah saatlerinde dün gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nden “adli kontrolle serbest kalacağı” öğrenilmişti.

Fakat BirGün’e konuşan avukatlar, kendilerine bildirilen kararın değiştiğini ve dünkü baskınlarda gözaltına alınan 73 kişinin tutuklama talebiyle sevk edildiklerini söyledi.

Adliyede haber takibi yapan Fatoş Erdoğan, “Serbest bırakılmak için asansörle yukarı çıkarılan NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, savcının karar değiştirmesi üzerine asansörle nezarete geri götürüldü” şeklinde paylaşım yaptı.

Daha önce gözaltına alınanlarla birlikte toplamda 206 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kararlar sulh ceza hakimlikleri tarafından verilecek.

Dün sabah ev baskınıyla gözaltına alınan 7'si gazeteci 73 kişi savcının karar değiştirmesi sonucu tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Serbest bırakılmak için asansörle yukarı çıkarılan NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, savcının karar değistirmesi üzerine… — Fatoş Erdoğan (@puleragema) March 25, 2025

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