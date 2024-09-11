İstanbul'da gözlem altına alınan kişide M çiçeği olmadığı tespit edildi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, şüphe nedeniyle gözlem altına alınan yabancı uyruklu kişide M çiçeği hastalığı olmadığının tespit edildiğini açıkladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Beyoğlu'nda şüphe üzerine gözlem altına alınan yabancı uyruklu kişide M çiçeği hastalığı olmadığını açıkladı.
Müdürlüğün açıklamasında kişinin sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildiği aktarıldı.
Açıklamada, "...tetkik ve test sonucu neticesinde kişi de maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.— İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (@ismgovtr) September 11, 2024
Gerekli inceleme,… pic.twitter.com/x357bizEwI