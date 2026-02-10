İstanbul'da hafta boyunca hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yapılan açıklamada, "Hafta ortasına kadar (çarşamba) kadar 7-10 dereceler aralığında mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen sıcaklıkların perşembe itibarıyla hafta sonu 15-17 dereceler aralığında bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

11 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

12 Şubat Perşembe: Parçalı çok bulutlu, akşam yağmurlu

13 Şubat Cuma: Paraçlı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Şubat Pazar: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

16 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu