İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? 24-28 Ocak 2026 İstanbul 5 günlük hava durumu

İstanbul’da hafta sonu planı yapacak olan milyonlarca kişi, hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. “Yarın İstanbul hava durumu”, “hafta sonu İstanbul hava durumu” ve “İstanbul’da kar yağacak mı?” gibi aramalar artarken, MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) verilerine göre hazırlanan 24-28 Ocak İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini netleşti.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA DURUMU (MGM)

Paylaşılan tahminlere göre İstanbul’da cumartesi ve pazar günleri yağış etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, kent genelinde sağanak yağış öne çıkıyor.

24 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul hava durumu

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 12°C

Hadise: Yağmurlu

“cumartesi istanbul hava durumu” ve “cumartesi günü istanbul hava durumu kaç derece” aramalarına göre, yağış gün boyu etkisini sürdürebilir. Cumartesi akşamı İstanbul hava durumu da yağışlı geçecek.

25 Ocak 2026 Pazar İstanbul hava durumu

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 15°C

Hadise: Yağmurlu

“pazar istanbul hava durumu” ve “pazar günü istanbul hava durumu kaç derece” sorgularına yanıt olarak, pazar günü sıcaklık artıyor ancak yağış devam ediyor. Pazar akşamı ve pazar gecesi İstanbul hava durumu da yağmurlu.

PAZARTESİ VE HAFTA İÇİ İSTANBUL HAVA DURUMU

26 Ocak 2026 Pazartesi

En düşük: 9°C

En yüksek: 15°C

Hadise: Yağmurlu

27 Ocak 2026 Salı

En düşük: 10°C

En yüksek: 14°C

Hadise: Yağmurlu

28 Ocak 2026 Çarşamba

En düşük: 9°C

En yüksek: 12°C

Hadise: Yağmurlu

İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

“İstanbul’da kar yağacak mı?” sorusu en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. MGM’nin 5 günlük tahminlerine göre 24-28 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıkların 8-15 derece aralığında seyretmesi nedeniyle yağışların yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Yarın İstanbul hava durumu nasıl?

Yarın İstanbul’da hava yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 8-12 derece arasında değişecek.

Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl?

Hafta sonu İstanbul’da hem cumartesi hem de pazar günü yağış bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak.

Pazar günü İstanbul hava durumu saatlik nasıl?

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olacak, akşam ve gece saatlerinde de yağış sürecek.

Özetle, İstanbul’da hafta sonu hava durumu yağışlı geçecek. Cumartesi ve pazar günü plan yapacakların yağmura karşı tedbirli olması öneriliyor. 24-28 Ocak 2026 İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri, yağışın hafta ortasına kadar süreceğini gösteriyor.