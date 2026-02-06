İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "Hafta sonu 12-14 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla 10 derecelerin altına gerileyeceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

7 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

8 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

9 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu

10 Şubat Salı: Çok bulutlu, yerel yağmurlu

11 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

12 Şubat Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu