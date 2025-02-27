İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul 5 günlük hava durumu (27 Şubat - 3 Mart)

İstanbul'da 27 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında hava durumu nasıl olacak? Hangi günler yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? İşte, İstanbul'un önümüzdeki günlerdeki hava tahmini ve sıkça sorulan soruların yanıtları.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, İstanbul'da önümüzdeki beş gün boyunca yağmurlu ve bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık değerleri ise gündüz 9-13°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 4-7°C arasında seyredecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

27 Şubat Perşembe: Yağmurlu, en düşük 5°C, en yüksek 13°C

Yağmurlu, en düşük 5°C, en yüksek 13°C 28 Şubat Cuma: Yağmurlu, en düşük 7°C, en yüksek 12°C

Yağmurlu, en düşük 7°C, en yüksek 12°C 1 Mart Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 13°C

Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 13°C 2 Mart Pazar: Bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 12°C

Bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 12°C 3 Mart Pazartesi: Yağmurlu, en düşük 5°C, en yüksek 9°C

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 1 Mart Cumartesi günü parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmiyor. 2 Mart Pazar ise tamamen bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 12-13°C civarında seyredecek.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Yağmur 27-28 Şubat ve 3 Mart Pazartesi günleri etkili olacak. Ancak şiddetli yağış beklenmiyor, aralıklı sağanak geçişleri yaşanabilir.

İSTANBUL’DA SICAKLIK DÜŞECEK Mİ?

3 Mart Pazartesi günü sıcaklıklarda düşüş gözlemlenecek. En yüksek sıcaklık 9°C’ye kadar gerileyecek.

İSTANBUL'DA SABAH VE GECE SAATLERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Sabah saatlerinde hava serin olacak, özellikle 02 ve 03 Mart sabahları sıcaklık 4-5°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde de benzer şekilde serin bir hava olacak.