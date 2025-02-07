İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı ne zaman bitiyor?
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Peki hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da kar etkili olacak mı? 7-11 Şubat 2025 İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde.
İstanbul'da kar yağışı yer yer etkili olmaya başladı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Tüm detaylar şöyle:
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre,
İstanbu'da bugün (7 Şubat Cuma) gün boyu karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık en düşük 1, en yüksek 7 derece olacak.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL?
İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri ise yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların cumartesi en yüksek 8, pazare ise en yüksek 7 derece olması bekleniyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İstanbul'un 5 günlük hava durumu ise şöyle:
- 7 Şubat Cuma: 1-7 (Karla karşık yağmurlu)
- 8 Şubat Cumartesi: 2-8 (Yağmurlu)
- 9 Şubat Pazar: 3-7 (Yağmurlu)
- 10 Şubat Pazartesi: 2-7 (Yağmurlu)
- 11 Şubat Salı: 1-8 (Yağmurlu)