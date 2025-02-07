İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı ne zaman bitiyor?

İstanbul'da kar yağışı yer yer etkili olmaya başladı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Tüm detaylar şöyle:

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre,

İstanbu'da bugün (7 Şubat Cuma) gün boyu karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık en düşük 1, en yüksek 7 derece olacak.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL?

İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri ise yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların cumartesi en yüksek 8, pazare ise en yüksek 7 derece olması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'un 5 günlük hava durumu ise şöyle: