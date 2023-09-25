İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, haftanın ilk gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sabah saatlerinde megakentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğunluk meydana geldi.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Haramidere Kavşağı'ndan Küçükçekmece Menekşe'ye kadar olan bölümde başlayan ve Cennet Mahallesi'nde yoğunlaşan trafik akışı Okmeydanı kavşağına kadar güçlükle sağlanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda Çobançeşme Kavşağı-TEM Otoyolu arası her iki yönde, Mahmutbey Kavşağı-Topkapı arasında O-2 Yolunda Vatan Caddesi'ne kadarki bölümde, Sahil Yolu'nda ise Yeşilköy-Ataköy arasında Ankara istikametinde yoğunluk gözleniyor.

Haliç Köprüsü girişlerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde, TEM Hasdal Kavşağı'nda ve Beşiktaş'ta köprüye çıkan bağlantı yollarında da araç yoğunluğu gözleniyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 68'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, saat 09.05 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.