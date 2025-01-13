İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde, sağanağın da etkisiyle bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Mecidiyeköy ve Çağlayan'da araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu ile Avrupa Yakası arasındaki geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında araç yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Bostancı, Uzunçayır, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.

Öte yandan TEM Otoyolu Elmalı-Kavacık yönünde orta şeritte bir aracın devrilmesi nedeniyle bölgedeki trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 76, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye kadar ulaşırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 80'e çıktı.