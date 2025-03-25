İstanbul'da hangi ilçelerde Kent Lokantası var? Kent Lokantası herkese açık mı?
İBB bünyesinde faaliyet gösteren ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan Kent Lokantası hangi ilçelerde var? Kent Lokantası'nda bir öğün yemek kaç lira? Kent Lokantası herkese açık mı? Kent Lokantası ne zaman açılıyor, çalışma saatleri nedir? Kent Lokantası ile ilgili tüm bilgiler makalemizde.
İBB Kent Lokantaları, Anadolu Yakası'nda 6, Avrupa Yakası'nda 11 olmak üzere toplam 17 şubesiyle İstanbullular'a hizmet ediyor.
KENT LOKANTALARI'NIN MENÜSÜ NE? KENT LOKANTALARINDA YEMEK KAÇ LİRA?
İBB'nin Kent Lokantaları'nda 3 çeşit yemek, yoğurt, ekmek ve su 40 liraya satılıyor.
KENT LOKANTALARI HERKESE AÇIK MI?
Kent Lokantaları herkese açıktır.
KENT LOKANTALARI HANGİ SAATLERDE AÇIK? CUMARTESİ - PAZAR GÜNÜ KENT LOKANTALARI AÇIK MI?
İBB Kent Lokantaları hafta içi 12.00- 22.00 arası hizmet açıktır. Cumartesi günleri Kent Lokantaları 12.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise Kent Lokantaları kapalıdır.
İSTANBUL İLÇELERİNDEKİ KENT LOKANTALARI VE ADRESLERİ
Arnavutköy Kent Lokantası
- 110 metrekare restoran alanı ile aynı anda 42 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Demircan Sokak, No:6 Arnavutköy/İstanbul
Avcılar Kent Lokantası
- 320 metrekare restoran alanı ile aynı anda 80 kişinin ağırlanabiliyor.
- Adres: Merkez Mahallesi, Şamlı Sokak, No.33-1D (0 ada, 21100 parsel) Avcılar/İstanbul
Bağcılar Kent Lokantası
- İki katlı, Aynı anda 80 kişiyi ağırlama kapasiteli.
- Adres: Çınar Mahallesi, Osmangazi Caddesi 34200 Bağcılar/İstanbul
Çapa Kent Lokantası:
- İBB'nin açtığı ilk kent lokantası. İki katlı, aydınlık ve ferah bir mekan olan Çapa Kent Lokantası, aynı anda 70 kişiyi rahatlıkla ağırlayabilecek kapasitedeye sahip.
- Adres: Çapa Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi, No.109/A Fatih/İstanbul
Çatalca Kent Lokantası
- 190 metrekare restoran alanı ile aynı anda 50 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Çapa Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi, No.109/A Fatih/İstanbul
Esenyurt Kent Lokantası
- 180 metrekare restoran alanı ile aynı anda 60 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Zafer mahallesi, Batı KMS alanI Esenyurt/İstanbul
Hisarüstü Kent Lokantası
- 150 metrekare restoran alanı ile aynı anda 45 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: RUMELİ HİSARI MAHALLESİ, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE CADDESİ, NO.27-29, SARIYER/İSTANBUL
Küçükçekmece Kent Lokantası
- 240 metrekare restoran alanı ile aynı anda 70 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: GÜLTEPE MAHALLESİ, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL CADDESİ, NO.A-15 KÜÇÜKÇEKMECE
Pendik Kent Lokantası
- 125 metrekare restoran alanı ile aynı anda 40 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Batı Mahallesi, Sabri Taşkın Caddesi. No:19/A Pendik /İstanbul
Sancaktepe Kent Lokantası
- 150 metrekare restoran alanı ile aynı anda 55 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: İnönü Mahallesi, Ankara Caddesi, Sulh Sokak, Sancaktepe/İstanbul
Silivri Kent Lokantası
- 80 metrekare restoran alanı ile aynı anda 50 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Alibey Mahallesi, Akgün Silivrili Caddesi, No: 23B Silivri / İstanbul
Sultanahmet Kent Lokantası
- 150 metrekare restoran alanı ile aynı anda 60 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Alemdar Mahallesi, Yerebatan Cadddesi, Salkım Söğüt Sk., No:7 34110 Fatih / İstanbul
Sultanbeyli Kent Lokantası
- 310 metrekare restoran alanı ile aynı anda 80 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Fatih Bulvarı, No.195/B Sultanbeyli/İstanbul
Sultangazi Kent Lokantası
- 300 metrekare restoran alanı ile aynı anda 40 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Uğur Mumcu mah. Hoca Ahmet Yesevi cad. No:57-61 D Sultangazi/İstanbul
Tuzla Kent Lokantası
- 170 metrekare restoran alanı ile aynı anda 55 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Postane Mahallesi, Erman Aydıner Sokak, A2 Blok NO:22 Tuzla/İstanbul
Ümraniye Kent Lokantası
- 150 metrekare restoran alanı ile aynı anda 40 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Esenşehir Mahallesi, Natoyolu Caddesi, No.201-205/B Ümraniye/İstanbul
Üsküdar Kent Lokantası
- 300 metrekare restoran alanı ile aynı anda 70 kişi ağırlanabiliyor.
- Adres: Mimar Sinan Mahallesi, HakimiyetiMilliye Caddesi, o-02, o-03, 0-04 Üsküdar/İstanbul