İstanbul'da hangi ilçelerde Kent Lokantası var? Kent Lokantası herkese açık mı?

İBB bünyesinde faaliyet gösteren ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan Kent Lokantası hangi ilçelerde var? Kent Lokantası'nda bir öğün yemek kaç lira? Kent Lokantası herkese açık mı? Kent Lokantası ne zaman açılıyor, çalışma saatleri nedir? Kent Lokantası ile ilgili tüm bilgiler makalemizde.

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