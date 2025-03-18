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İstanbul'da hava bir günde ortalama 15 derece soğudu

İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azaldı. Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü. Kentin bazı bölgelerinde ise yağmur etkili oldu.

Güncel
  • 18.03.2025 11:25
  • Giriş: 18.03.2025 11:25
  • Güncelleme: 18.03.2025 11:31
Kaynak: DHA
İstanbul'da hava bir günde ortalama 15 derece soğudu
Fotoğraf: DHA

Dün yazdan kalma bir gün yaşayan İstanbul'da, bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oluyor.

Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye kadar düştü. Taksim'de de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kaşkol ve bereler geri geldi.

Soğuktan korunmak isteyenler montlarına sarılarak yürüdü.

YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Üsküdar'da da sabah saatlerinde yağmur yağışı etkili oldu. Yağmurdan kaçanlar duraklara sığındı. Bazı kişiler yürümekte zorluk çekti.

Yağmur yağışı nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu.

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