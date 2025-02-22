İstanbul'da hava bugün nasıl olacak?

İstanbul'da birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı kent genelinde bugün de etkisini sürdürecek.

İBB'ye bağlı AKOM, bugün kar yağışının devam edeceğini ve miktarın 10-25 cm arasında olacağını açıkladı.

TİPİ BEKLENİYOR

Tipi şeklinde karın öğleden sonra etkili olması beklenirken bugün en soğuk gecelerden birinin yaşanacağı kaydedildi.

Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da gece saatlerinde hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düşebilir.

BAZI İLÇELERE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin günlük raporunda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

Kar yağışının İstanbul'u pazartesi terk etmesi bekleniyor. Pazartesi ve salı günleri ise buzlanma için uyarılar yapıldı.